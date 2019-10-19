Украинка Старикова стала вицечемпионкой Европы в спринте

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы в голландском Апелдорне

В финале украинка уступила россиянке Анастасии Войновой. Для Украины это первая медаль на Чемпионате Европы 2019 года.

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Что касается Стариковой, то у нее это уже третья награда в 2019 году. И третья – серебряная. До этого она была второй на Чемпионате мира в гите на 500 метров, а также выиграла серебряную медаль на II Европейских играх в Минске в этой же дисциплине. Зато в конце 2018 года в Берлине она победила на этапе Кубка мира.