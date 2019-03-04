Украинка Старикова впервые за 11 лет завоевала для Украины медаль чемпионата мира по велотреку

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Елена Старикова
Елена Старикова / Фото из открытых источников

Украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала серебро на чемпионате мира по велотреку в польском Прушкуве.

Украинка показала второй результат в гите на 500 метров, проиграв победительнице 0,295 секунды. Она уступила полсекунды лишь чемпионке – Дарье Шмелевой из России.

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Стоит заметить, что Старикова принесла украинской сборной первую награду на чемпионате мира по велотреку с 2008 года.

Накануне в третий день ЧМ Старикова заняла 5 место в индивидуальном спринте, а Любовь Басова не квалифицировалась в 1/16 финала и стала 30-й.

По итогам сезона 2018/19 Старикова выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку. В паре с Любовью Басовой она также стала второй в общем зачете командного спринта.

Что такое гитЭто вид индивидуальной велотрековой гонки на время. Старт может осуществляться с места или с ходу. Задача велогонщика – наиболее быстрое преодоление дистанции за счет быстрейшего развития максимальной скорости и поддержания ее до финиша.

Эта дисциплина не требует особой тактики – необходимы лишь сила и техника. Результат фиксируется с точностью до тысячных долей секунды.

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Теги: Спорт Велоспорт
Источник: 24 Канал
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