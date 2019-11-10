Украинка Старикова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по велотреку в Глазго

Украинка Елена Старикова взяла бронзу на этапе Кубка мира по велотреку в Глазго, Великобритания.

В спринтерской гонке Старикова победила в дуэли за бронзу немку Лею Софи Фридрих.

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Результаты остальных украинцев были скромнее. Роман Гладыш занял 17-е место в мужском скретче. Виталий Гринев стал последним в омниуме. В командной гонке преследования украинцы (Гринев, Джус, Гладыш, Щербань) даже не прошли квалификацию.

Также в женском кейрине Любовь Басова оказалась 11-й. В командном спринте Старикова и Басова не прошли квалификацию.

Спорт 24 писал, что в октябре Старикова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в голландском Апелдорне. В финале украинка уступила россиянке Анастасии Войновой.