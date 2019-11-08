Украинка Терлюга признана лучшей каратисткой планеты: горячие фото спортсменки

27-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга (до 55 кг) третий год подряд стала лучшей спортсменкой по итогам сезона согласно рейтингу Всемирной федерации каратэ (WKF).

По итогам сезона Терлюга набрала 19 тысяч 114 очков. Также украинка удержала звание лучшей каратистки всех времен в ее весовой категории.

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За сезон Терлюга на шести турнирах KARATE 1 Premier League выиграла 5 золотых и одну серебряную медаль.

В олимпийском рейтинге Терлюга (7087,5) идет второй, уступая лишь турчанке Серап Озчелик Сарапоглу (7657.5), представляющей весовую категорию до 50 кг, но в отборе на Токио-2020 они имеют общий рейтинг. Меньше чем через год Токио будет принимать Олимпийские игры, где каратэ впервые будет представлено наравне с другими видами спорта.

Спорт 24 писал, что украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую награду на турнире Karate 1 в Москве.

Что известно об Анжелике Терлюге?Анжелика занимается каратэ с семилетнего возраста. Своим хобби она называет: шопинг и флай-йогу, а самой большой мечтой – стать хорошей мамой и женой. Тем временем, сердце одной из самых красивых каратисток в мире занято, уже несколько лет она встречается с коллегой по цеху из Германии.



Анжелика Терлюга уже не первый год входит в рейтинг самых красивых украинских спортсменок и сочетает в себе внешнюю привлекательность и отличные результаты на самых престижных турнирах. Страница яркой блондинки в соцсети привлекает не меньше болельщиков, чем ее успехи на татами.











