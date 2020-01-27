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Украинка Терлюга завоевала серебро на турнире серии Karate1 Premier League, проиграв россиянке

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Анжелика Терлюга / Instagram

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 килограмм на соревнованиях в Париже.

В финальном бою Терлюга уступила россиянке Анне Чернышевой – 0: 8.

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В полуфинальной схватке Терлюга победила спортсменку из Казахстана Гульмиру Усенову со счетом 1:0.

Что касается других украинок, то Екатерина Кривая заняла девятое место в весе до 50 кг. Такое же место у мужчин занял Виктор Стефанюк (60 кг).

Турнир Karate1 Premier League состоялся в столице Франции. Спортсмены ведут усиленную подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио.

Что такое Karate1 Premier League?Это соревнование по каратэ, которое было введено Всемирной федерацией каратэ в 2011 году, чтобы обеспечить однородную систему квалификации для участия в олимпийском турнире по каратэ.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Карате
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