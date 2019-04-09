Украинка Завацкая неудачно выступила на турнире в Швейцарии, вылетев еще в первом круге
Украинская теннисистка Катарина Завацкая покинула турнир в швейцарском Лугано уже после первого круга. Она уступила представительнице Польши Ига Святек.
Украинка довольно неудачно провела этот матч, реализовав лишь три гейма. Еще в первом сете полька повела в счете 4:0. После этого Завацкая даже сумела реализовать брейк-пойнт. Но проиграла 6:3.
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Во втором сете Свянтек проиграла лишь четыре очка на своих подачах, разгромив украинку 6:0. Хотя в последнем гейме полячка только с четвертой попытки реализовала матч-пойнт на подаче украинке.
Катарина Завацкая – Ига Святек 0:2 (3:6, 0:6)
Источник: 24 Канал
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