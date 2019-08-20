Украинка Завацкая одержала волевую победу на старте квалификации US Open

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Катарина Завацкая
Катарина Завацкая / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США (US Open).

Завацкая в трех сетах победила Юлию Глушко - 5:7, 6:3, 6:2.

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Матч продолжался 2 часа и 27 минут. За это время украинка выполнила 2 подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница, которая представляет Израиль, не сделала ни одного эйса 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинты.

В следующем раунде соперницей Катарины станет немецкая теннисистка Анна-Лена Фридсам, которая обыграла Анастасию Зарицкую из Чехии.

К слову, личный рекорд для Катарины Завацкой на мейджорах – третий круг в квалификации (Ролан Гаррос-2019).

Днем ранее в квалификации US Open проиграла Ангелина Калинина, которая в двух сетах уступила местной спортсменке Ли Энн.

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Теги: Новости Спорта Спорт US Open Теннис
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