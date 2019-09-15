Украинка Завацкая с камбэком вышла в основную сетку турнира WTA в Китае
Украинская теннисистка Катарина Завацкая победила во втором матче квалификации турнира в китайском Гуанчжоу.
19-летняя спортсменка в финале квалификации обыграла китаянку Ванг Сиюй в трех сетах – 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.
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В первом сете китайская спортсменка победила на тайбрейке, но затем Завацкая уверенно сравнялась по сетам, отдав Ван Сиюй лишь один гейм. В решающем сете украинка победила со счетом 6:4.
Соперница украинки в первом раунде основной сетки соревнования определится позже.
Напомним, в первом раунде квалификации Завацкая уверенно обыграла итальянскую теннисистку Сару Эррани (6:2, 6:2).
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