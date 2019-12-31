Украинка Завацкая стала на шаг ближе к основной сетке Australian Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая имеет шанс начать первый в сезоне турнир Grand Slam Australian Open непосредственно с основной сетке.

Российская теннисистка Вера Звонарева отказалась от выступления на первом "Шлеме" нового сезона, на который заявлялась по "защищенному рейтингу".

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35-летняя россиянка, занимающая 159 место в рейтинге WTA, в последний раз выходила на корт в июне, когда выступила в парном разряде турнира в Истборне. Последний турнир Большого Шлема в этом году Звонарева пропускала из-за травмы левого запястья.

Таким образом, Катарина поднялась на пятое место в альтернативном списке на попадание в основную сетку Australian Open, который стартует 20 января.

Напомним, в квалификации австралийского "мейджора" также заявлены украинские теннисистки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дария Лопатецкая.