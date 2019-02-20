Украинка Журавок завоевала серебро чемпионата Европы по биатлону

На чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь) завершилась женская индивидуальная гонка. Украинская биатлонистка Юлия Журавок смогла получить серебряную награду.

24-летняя украинская биатлонистка допустила только один промах на четырех огневых рубежах и преодолела гонку за 48 минут 45 секунд – 2 место.

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Уверенную же победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Она трижды промахнулась во время стрельбы, но компенсировала это отличной скоростью. Эберг выиграла у Журавок более 30 секунд. Третье место заняла хозяйка соревнований белоруска Ирина Круйко.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко с четырьмя промахами сумела финишировать на 11 позиции. Анастасия Меркушина с 5 промахами завершила индивидуальную гонку 18-й. Ольга Абрамова с 5 ошибками на огневых рубежах – 47-я. Аж 7 промахов допустила Вита Семеренко. Из-за этого Вита только 51-ая. Надежда Белкина не стартовала.

Ранее также проходила мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы. Победу неожиданно одержал – болгарин Красимир Анев. Лучшим в гонке из украинцев оказался Сергей Семенов – 9-й результат.

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