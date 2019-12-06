Украинке Зевиной не хватило 0.21 секунды до медали ЧЕ по плаванию, Романчук вышел в финал

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Дарина Зевина / FINA

Украинская пловчиха Дарья Зевина остановилась в шаге от медали чемпионата Европы на короткой воде в Глазго на дистанции 100 метров на спине.

В финале соревнований 25-летняя украинка показала результат 56.94 секунды и отстала от британки Джорджии Дэвис, которая завоевала бронзу на 0.21 секунды.

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Победа досталась представительнице Нидерландов Кире Туссан, которая преодолела дистанцию за 55.71 секунды.

Другой украинец Михаил Романчук в пятницу, 6 декабря, поборется за золото нынешнего континентального первенства. В полуфинале украинец показал второе время по итогам всех заплывов на 1500 м вольным стилем – 14:21.6.

В финале он будет плыть по пятой дорожке. Начало заплыва – в 20:36 по украинскому времени.

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Теги: Спорт Плавание
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