Украинские теннисистки заявились на второй турнир после восстановления сезона. Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Марта Костюк сыграют на грунтовом покрытии WTA International в Чехии.

Об этом сообщил телеграмм канал Just Tennis.

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Украинки возвращаются на корт

Турнир на который заявились украинские теннисистки состоится в Праге с 10-15 августа.

Подчеркнем, что все три украинки также находятся в предварительной заявке на первый турнир восстановленного сезона в Палермо, который запланирован состояться в 3-9 августа.

Пока только на соревнованиях в Италии также заявлены Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Ранее сообщалось, что пятая ракетка мира Элина Свитолина выступит на соревнованиях в Монтре, Швейцария, которые пройдут с 3-5 июля.

Добавим, что в этом году украинки должны были сыграть за национальную дружину на Кубке Федерации. Но из-за пандемии матчи теннисисток были перенесены на следующий год и будут проходить 5-6 февраля.