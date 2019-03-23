Украинки Киченок уверенно вышли во второй круг турнира WTA в Майами

10 Читати новину українською
Людмила и Надежда Киченок
Людмила и Надежда Киченок / btu.org.ua

Украинские парницы сестры Киченок стартовали с победы на турнире Premier Mandatory в Майами. В первом круге парного разряда Надежда и Людмила обыграли американский дуэт Анисимова/Риск.

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Аманда Анисимова / Элисон Риск 2:1 (6:3, 2:6, 10:4)

Читайте также: Удар Яфань в матче против Свитолиной – лучший момент дня на турнире в Майами: видео

Теннисистки провели на корте около 70 минут, каждая пара исполнила по три брейка за два сета. На решающем тай-брейке Людмила и Надежда выиграли пять розыгрышей на подаче соперниц, а американки сделали два мини-брейка.

Во втором раунде украинскую пару ждет поединок с шестыми сеяными, Самантой Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай).

Напомним, австралийско-китайский дуэт в этом году выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Спорт 24 писал, Элина Свитолина проиграла матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами. 24-летняя украинка уступила 50-й ракетке мира китаянке Ван Яфань.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
В марте Украину накроют мощные магнитные бури
сегодня
10420
Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евро-2020: Швейцария без проблем обыграла Грузию (видеообзор)
сегодня 18:54 Евро-2020: Швейцария без проблем обыграла Грузию (видеообзор)
20
Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
сегодня 14:33 Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
136
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
22 марта 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
248
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
21 марта 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
87
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
21 марта 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 167
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук