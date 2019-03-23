Украинки Киченок уверенно вышли во второй круг турнира WTA в Майами

Украинские парницы сестры Киченок стартовали с победы на турнире Premier Mandatory в Майами. В первом круге парного разряда Надежда и Людмила обыграли американский дуэт Анисимова/Риск.

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Аманда Анисимова / Элисон Риск 2:1 (6:3, 2:6, 10:4)

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Теннисистки провели на корте около 70 минут, каждая пара исполнила по три брейка за два сета. На решающем тай-брейке Людмила и Надежда выиграли пять розыгрышей на подаче соперниц, а американки сделали два мини-брейка.

Во втором раунде украинскую пару ждет поединок с шестыми сеяными, Самантой Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай).

Напомним, австралийско-китайский дуэт в этом году выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Спорт 24 писал, Элина Свитолина проиграла матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами. 24-летняя украинка уступила 50-й ракетке мира китаянке Ван Яфань.

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