Украинки завоевали две медали на Гран-при по дзюдо в Турции: видео
Представительницы сборной Украины по дзюдо отличились несколькими медалями в рамках гран-при в Анталии, Турция.
Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.
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Анастасия Турчин стала бронзовым призером в весовой категории до 78 кг. В противостоянии за медаль она победила представительницу Португалии Патрисию Сампайо.
В дивизионе до 57 кг Мария Скора в борьбе за "бронзу" взяла вверх над сербкой Марикой Перишич.
Также в самой тяжелой женской категории, свыше 78 кг, Анастасия Сапсай в первом же поединке проиграла турчанке Кайри Саит.
Отметим, что гран-при в Анталии являются отборочными соревнованиями на II Европейские игры, которые состоятся 21 июня – 1 июля в Минске.