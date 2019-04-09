Украинки завоевали две медали на Гран-при по дзюдо в Турции: видео

Представительницы сборной Украины по дзюдо отличились несколькими медалями в рамках гран-при в Анталии, Турция.

Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.

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Анастасия Турчин стала бронзовым призером в весовой категории до 78 кг. В противостоянии за медаль она победила представительницу Португалии Патрисию Сампайо.

В дивизионе до 57 кг Мария Скора в борьбе за "бронзу" взяла вверх над сербкой Марикой Перишич.

Также в самой тяжелой женской категории, свыше 78 кг, Анастасия Сапсай в первом же поединке проиграла турчанке Кайри Саит.

Отметим, что гран-при в Анталии являются отборочными соревнованиями на II Европейские игры, которые состоятся 21 июня – 1 июля в Минске.

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