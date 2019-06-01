Украинки завоевали золотую награду по артистическому плаванию Мировой серии FINA в Барселоне
Сборная Украины пополнила свою копилку золотой наградой с артистического плавания в первый день Мировой серии FINA в Барселоне.
Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали золото в техническом дуэте. Девушки в итоге набрали сумму 91,0077, более чем на четыре балла опередив хозяек соревнований Паулу Рамирес и Сару Салдана.
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Это уже вторая награда украинок во время этапа Мировой серии FINA в Барселоне. Перед тем Марта Федина получила серебряную награду в техническом соло.
Источник: 24 канал
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