Украинки завоевали золотую награду по артистическому плаванию Мировой серии FINA в Барселоне

Сборная Украины пополнила свою копилку золотой наградой с артистического плавания в первый день Мировой серии FINA в Барселоне.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали золото в техническом дуэте. Девушки в итоге набрали сумму 91,0077, более чем на четыре балла опередив хозяек соревнований Паулу Рамирес и Сару Салдана.

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Это уже вторая награда украинок во время этапа Мировой серии FINA в Барселоне. Перед тем Марта Федина получила серебряную награду в техническом соло.