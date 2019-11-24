Украинку Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой мира

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Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Магучих выступила в дисциплине прыжков в высоту.

О том, что Магучих стала лидером среди европейских легкоатлеток сообщили на странице World Athletics в твиттере.

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Имя победительницы прозвучало во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако. По итогам года Магучих выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК.

Соперницами Магучих были:

  • Британи Андерсон (Ямайка), бег
  • Лемли Хаилу (Эфиопия), бег
  • Гленда Морехон (Эквадор), спортивная ходьба
  • Шакарри Ричардсон (США), бег

Достижения и награды Магучих

В финале чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Она завоевала серебряную медаль.

Также Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Ярослава остановилась на высоте 2,04 метра и решила не продолжать борьбу.

Ранее Магучих была признана лучшей молодой спортсменкой в Европе.

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Теги: Спорт Новости Украины Ярослава Магучих легкая атлетика Новости Спорта
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