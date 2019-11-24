Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Магучих выступила в дисциплине прыжков в высоту.

О том, что Магучих стала лидером среди европейских легкоатлеток сообщили на странице World Athletics в твиттере.

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Имя победительницы прозвучало во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако. По итогам года Магучих выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК.

Соперницами Магучих были:

Британи Андерсон (Ямайка), бег

Лемли Хаилу (Эфиопия), бег

Гленда Морехон (Эквадор), спортивная ходьба

Шакарри Ричардсон (США), бег

Ukraine's Yaroslava Mahuchikh wins the Female Rising Star Award#AthleticsAwards pic.twitter.com/d9CjLddUSl — World Athletics (@WorldAthletics) November 23, 2019

Достижения и награды Магучих

В финале чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Она завоевала серебряную медаль.

Также Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Ярослава остановилась на высоте 2,04 метра и решила не продолжать борьбу.

Ранее Магучих была признана лучшей молодой спортсменкой в Европе.