Украинку Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой мира
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Магучих выступила в дисциплине прыжков в высоту.
О том, что Магучих стала лидером среди европейских легкоатлеток сообщили на странице World Athletics в твиттере.
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Имя победительницы прозвучало во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако. По итогам года Магучих выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК.
Соперницами Магучих были:
- Британи Андерсон (Ямайка), бег
- Лемли Хаилу (Эфиопия), бег
- Гленда Морехон (Эквадор), спортивная ходьба
- Шакарри Ричардсон (США), бег
Достижения и награды Магучих
В финале чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Она завоевала серебряную медаль.
Также Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Ярослава остановилась на высоте 2,04 метра и решила не продолжать борьбу.
Ранее Магучих была признана лучшей молодой спортсменкой в Европе.