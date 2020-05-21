Украинская гандболистка Стаценко хочет играть за сборную России

Украинская гандболистка Дарья Стаценко хочет играть за сборную России. Уроженка Киева, которая выступает за "Динамо-Синара Волгоград", может получить российское гражданство.

17-летняя гандболистка находится на стадии оформления российского гражданства, информирует handballfast.com.

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Украинка переехала в Волгоград в 2016 году по совету Заслуженного мастера спорта Украины и бронзового призера Олимпийских игр 2004 года Елены Яценко.

Тренер молодежной сборной России Любовь Сидоричева рассчитывает на нее на Молодежном чемпионате мира 2020 года. Она подтвердила, что Стаценко получает российский паспорт.

"Если у Даши будет российское гражданство, я полностью возьму ее в свою команду. Наш чемпионат мира пройдет в одни сроки с чемпионатом Европы у взрослой команды, и я, честно говоря, не надеюсь, что нам отдадут Елену Михайличенко. Поэтому в этой ситуации молюсь за счастливое решение вопроса с паспортом для Даши", – сказала Любовь Сидоричева.

Согласно международным регламентам, украинка уже может выступать не только за девичью команду (U-18), но и за молодежную (U-20).

До приезда в Волгоград украинка никогда не занималась в системе ДЮСШ.

Как пишет handballfast.com, в последний раз Дарья приезжала с мамой в Москву для того, чтобы отнести в миграционный центр обновленные данные.

"Сейчас вся семья в состоянии томительного ожидания. Но папа уверен, что в ближайшие полгода все счастливо разрешится в пользу дочери и на чемпионат мира (U-20) она все же отправится", – говорится в сообщении.

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