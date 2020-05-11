Украинская модель с 13-м размером груди станет боксеркой: фото

Украинская модель Мила Кузнецова хочет попробовать свои силы в спорте. Девушка стремится стать профессиональной боксеркой.

Кузнецова рассказала, что заниматься боксом ее вдохновил музей Кличко, который она посетила в Киеве перед карантином, информирует "Чемпион".

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Еще до начала пандемии посетила в Киеве музей Кличко. Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала на груше. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе,

– сказала Мила.

Она заявила, что начнет заниматься с тренером после того, как страна победит пандемию COVID-19.



Мила Кузнецова / фото champion.com.ua

Также в планах модели с 13-м размером груди получить лицензию, чтобы дебютировать в профессиональном боксе.

Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины (НЛПБУ) боксерскую лицензию, чтобы через несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге,

– отметила девушка.

Мила убеждена, что в организации трансляции поединка помогут партнеры. Также она рассчитывает на свою аудиторию в инстаграме.

"Имею 550 тысяч подписчиков в Instagram, уверена, что им будет интересно увидеть меня на ринге. Есть идеи сделать из него настоящее шоу", – резюмировала Кузнецова.

Что известно про Кузнецову? Мила участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size 2019 года. На данный момент на ее Instagram-канале более 550 тысяч подписчиков. 32-летняя Мила работала помощником адвоката.

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