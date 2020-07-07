Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская в 42 года во второй раз стала мамой. Украинская спортсменка родила сына.

Малыш появился на свет 7 июля. Об этом счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram и показала фото с новорожденным.

Смотрите также: Украинская волейболистка очаровала соблазнительной фотосессией с мячом (18+)

"Встреча с моим мальчиком состоялась! 4 кг 200 гр счастья уже можно обнимать и целовать", – написала Серебрянская. На фото она целует маленькие ножки малыша.

Добавим, что у Екатерины Серебрянской также есть 20-летний сын Евгений. Личную жизнь спортсменка не афиширует.

Екатерина Серебрянская с сыном Евгением / Фото: instagram.com/serebrianska_life

Кто такая Екатерина Серебрянская?

42-летняя Екатерина Серебрянская – дочь известного футболиста Олега Серебрянского и тренера по художественной гимнастике Любови Серебрянской.

Екатерина – абсолютная чемпионка мира (1995), Европы (1996) и победительница Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Екатерина Серебрянская / Фото: instagram.com/serebrianska_life