Украинская ассоциация футбола на время карантина передала все свои автомобили военному госпиталю

Пока в Украине объявлен карантин и нет спортивных событий, все стараются помогать медикам. На такой шаг пошли и в Украинской ассоциации футбола.

По словам президента УАФ Андрея Павелко, все 26 региональных ассоциаций передали свой автотранспорт в распоряжение штабов, созданных в областях для борьбы с распространением коронавируса.

К слову Спорт против коронавируса: спортсмены, поддержавшие мир в борьбе с пандемией

"Руководство УАФ сегодня приняло решение помочь одной из киевских клиник в обустройстве комнат с аппаратами искусственной вентиляции легких. Продолжаем шефство над нашими соседями – военным госпиталем, мы передаем в его распоряжение весь автотранспорт УАФ", – заверил Андрей Павелко во время интервью телепрограмме "Большой футбол".

Легендарный тренер Мирон Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю. На выделенные средства больница закупила необходимые медикаменты.

"Александрия" поддержала учреждения здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Колос" закупил для трех районных больниц 10 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких.

"Десна" запускает штаб по поддержке населения на период карантина и будет раздавать антисептики, защитные маски и информационные буклеты.

"Ингулец" готов оказать финансовую помощь жителям Петровского района.

"Ворскла" будет заниматься потребностями Полтавской областной инфекционной больницы.

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