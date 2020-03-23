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Украинская ассоциация футбола на время карантина передала все свои автомобили военному госпиталю

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Пока в Украине объявлен карантин и нет спортивных событий, все стараются помогать медикам. На такой шаг пошли и в Украинской ассоциации футбола.

По словам президента УАФ Андрея Павелко, все 26 региональных ассоциаций передали свой автотранспорт в распоряжение штабов, созданных в областях для борьбы с распространением коронавируса.

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"Руководство УАФ сегодня приняло решение помочь одной из киевских клиник в обустройстве комнат с аппаратами искусственной вентиляции легких. Продолжаем шефство над нашими соседями – военным госпиталем, мы передаем в его распоряжение весь автотранспорт УАФ", – заверил Андрей Павелко во время интервью телепрограмме "Большой футбол".

  • Легендарный тренер Мирон Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю. На выделенные средства больница закупила необходимые медикаменты.
  • "Александрия" поддержала учреждения здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
  • "Колос" закупил для трех районных больниц 10 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких.
  • "Десна" запускает штаб по поддержке населения на период карантина и будет раздавать антисептики, защитные маски и информационные буклеты.
  • "Ингулец" готов оказать финансовую помощь жителям Петровского района.
  • "Ворскла" будет заниматься потребностями Полтавской областной инфекционной больницы.

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Теги: Спорт Футбол
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