Украинская атлетка в интервью российским СМИ пожаловалась на плохое питание на ЧМ

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Ольга Ляхова
Ольга Ляхова / Фото из открытых источников

В первые дни чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре разгорелся скандал с жильем и питанием спортсменов.

Украинская легкоталетка Ольга Ляхова в интервью российскому телеканалу "Матч" безжалостно раскритиковала организаторов соревнований.

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"Питание ужасное, есть нечего, и еда, которую нам дают, не сильно качественная. Я была здесь в 2009 году на Всемирных играх среди школьников и здесь было совсем другое питание. Остались такие шикарные воспоминания, а сейчас сплошное разочарование", – сказала Ольга.

Также рекордсменка Украины в ходьбе на 50 км Кристина Юдкина, которая на чемпионате мира в Дохе стала шестой, рассказала в интервью "Сегодня" об условиях в Катаре:

Номера здесь в отеле мне нравятся. Да, позавчера у нас не убирали, но я списываю это на загруженность отеля, потому что он огромный, и здесь живет действительно очень много людей. И, думаю, нет ничего страшного, если один день не убрали. За еду, я думаю, что на соревнованиях такого уровня должны были сделать питание более продуманным, разнообразным. Ведь сюда приехали не последние люди, а лидеры мировой атлетики. Реально одним картофелем, макаронами и рисом спортсменов не кормят. Мало мяса, овощей, нет сыра.

В свою очередь, спринтер Сергей Смелик, который на чемпионате мира-2019 пробился в полуфинал на 200-метровке, со своего ракурса поделился об условиях в гостиницах:

Я не привередливый. Но если учесть, что это одна из богатейших стран, то могли бы поселить и получше. И в питании такого многообразия нет. Хотя есть все необходимое – мясо, рыба, рис, какие-то макароны. В принципе, спортсмены не ходят голодные. Хотя, может быть, кто-то рассчитывал, что тут будет красная рыба, какое-то баловство, то, возможно, это и лишнее. Главное – не переедать.

К слову, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре от 27 сентября до 6 октября.

blog_ava
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Теги: Спорт легкая атлетика Новости Спорта Катар
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