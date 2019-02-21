Украинская баскетболистка подписала контракт с клубом из женской НБА

Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова будет выступать за клуб женской НБА (WNBA) "Лос-Анджелес Спаркс" (Los Angeles Sparks).

"Рада подписанию контракта с Ягуповой. Алина играла на высоком уровне в Европе в течение нескольких лет и может приносить пользу на обеих сторонах площадки. Я на самом деле очень счастлива, что она решила перевезти свои таланты в "Спаркс" и WNBA", – заявила менеджер Спаркс Пенни Толер после подписания контракта с украинкой.

Читайте также: Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют против России на чемпионате мира

Дебютировать за новую команду Ягупова может уже в мае 2019 года, когда стартует женская НБА. Сейчас 27-летняя баскетболистка представляет турецкий "Мерсин", в составе которого в этом сезоне набирает 18,2 очка, делает 6,8 передачи и 5,4 подбора. Также в ее карьере были клубы из Казахстана, Бельгии и Франции.

В отборе на Евробаскет-2019, в финальную часть которого вышла сборная Украины, Ягупова за 36,6 минуты на площадке набирала 32,2 очка, делала 7,0 подборов, 4,2 передачи и 3,0 перехвата. Она была самой результативной и эффективной баскетболисткой квалификации.