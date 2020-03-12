Украинская биатлонистка Екатерина Бех стала чемпионкой Европы
Украинская биатлонистка Екатерина Бех победила на юниорском Чемпионате Европы в спринте.
Екатерина Бех изначально была среди лидеров на трассе. А удачная стрельба лежа, когда украинка не допустила ни одного промаха, вывела ее на первое место. Ее она удержала до самого финиша.
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Стоит отметить, что во время второй стрельбы Бех допустила один промах. Но даже после штрафного круга осталась первой на трассе.
Спринт. Юниорки
1. Екатерина Бех (0+1) 24: 50,2
2. Лаура Буко (0+0) +21,4
3. Анастасия Шевченко (0+0) +33,5
...
24. Анастасия Рассказова (1+1) +2:08,7
41. Юлия Городна (1+2) +3:17,3
49. Оксана Москаленко (2+3) +3:56,6
DNS Оксана Коваленко
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