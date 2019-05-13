Украинская биатлонистка Кручова вышла замуж за лидера сборной России Логинова: фото

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Мария Кручова вышла замуж за Александра Логинова
Мария Кручова вышла замуж за Александра Логинова / Фото из открытых источников

В воскресенье, 12 мая, в Тернополе украинская биатлонистка Мария Кручова сыграла свадьбу с лидером мужской сборной России Александром Логиновым.

Спорт 24 писал, что Мария Кручова решила завершить свои выступления в профессиональном спорте. Тренер женской сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев утверждал, что биатлонистка решила уйти из спорта, чтобы сосредоточиться на личной жизни, но Кручова опровергла информацию.

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Мария Кручова вышла замуж за Александра Логинова

Наивысшим достижением в карьере 24-летней Марии Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

В этом году спортсменка также дебютировала на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, где заняла 73 место в спринте.

Что касается Александра Логинова, то раньше он был пойман на употреблении допинга, вследствие чего полностью пропустил сезон 2015/2016. В прошлом году австрийская полиция предъявила обвинения россиянину, связав его употребление допинга с переливанием крови. В январе швед Себастьян Самуэльсон и ряд других биатлонистов выступили против участия Логинова в Кубке мира

Россиянин завершил сезон 2018/19 на втором месте в общем зачете Кубка мира.

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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