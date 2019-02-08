Украинская биатлонистка назвала свой результат на этапе Кубка мира случайностью

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Яна Бондар
Яна Бондар / Фото из открытых источников

Украинская биатлонистка Яна Бондар прокомментировала 27 место в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе, Канада.

Спорт 24 сообщал, что победу в этой гонке одержала норвежка Тирил Екгофф, которой лучше удалось приспособиться к сложным условиям. С одним промахом на огневых рубежах она преодолела дистанцию ​​за 36 минут.

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Сильнейшей из украинок оказалась Яна Бондар. Она с двумя промахами на "лежке" финишировала 27-й. Для Яны это третий лучший результат в карьере. 36 место заняла Елена Пидгрушная, которая допустила только один промах.

Я вообще была рада, что меня поставили на гонку. Индивидуальная гонка – не совсем моя дисциплина, а учитывая, что у нас в составе есть еще Маша Кручова, я была уверена, что стартовать будет она. И то, что я сегодня пробежала лучше других... Ну... это случайность, мне повезло. И на эстафетный этап я сейчас не претендую,
заявила Яна Бондар.

К слову, уже 9 февраля биатлонисток в Кэнморе ждет эстафетная гонка, старт которой запланирован на 23:40 по киевскому времени.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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