Украинская биатлонистка опровергла информацию о завершении карьеры
Биатлонистка сборной Украины Мария Кручова заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру.
В своем Instagram спортсменка написала, что продолжает тренироваться.
Читайте также: Пидгрушная присоединится к основной сборной Украины по биатлону
"Тренировки продолжаются, и погода этому способствует. Спортивная карьера не заканчивается, как об этом активно стали писать. Всем добра", – написала Кручова.
Накануне государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что Мария Кручова завершила карьеру и сделала выбор в пользу личной жизни. В ближайшее время биатлонистка из Тернополя должна выйти замуж за россиянина Александра Логинова.
Стоит отметить, что Кручова не попала ни в основу, ни в резерв сборной Украины для подготовки к сезону 2019-2020.