Украинская биатлонистка опровергла информацию о завершении карьеры

Биатлонистка сборной Украины Мария Кручова заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру.

В своем Instagram спортсменка написала, что продолжает тренироваться.

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"Тренировки продолжаются, и погода этому способствует. Спортивная карьера не заканчивается, как об этом активно стали писать. Всем добра", – написала Кручова.

Накануне государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что Мария Кручова завершила карьеру и сделала выбор в пользу личной жизни. В ближайшее время биатлонистка из Тернополя должна выйти замуж за россиянина Александра Логинова.

Стоит отметить, что Кручова не попала ни в основу, ни в резерв сборной Украины для подготовки к сезону 2019-2020.

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