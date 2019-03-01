Украинская биатлонистка выиграла бронзу на этапе юниорского Кубка IBU в Норвегии

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Анна Кривонос
Анна Кривонос / biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Анна Кривонос заняла третье место в спринтерской гонке юниорского Кубка IBU в норвежском Шушене.

Кривонос получила бронзовую награду с одним кругом штрафа. И по скорости стрельбы, и по скорости на лыжне Анна вошла в десятку лучших (22:02,4). Победу в гонке одержала шведка Аманда Лундстрем благодаря чистой стрельбе.

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В топ-20 из украинок попала только двукратная чемпионка мира среди юниоров Екатерина Бех. Она допустила три промаха на двух огневых рубежах и, по итогам, уступила на финише победителю 1 минуту и ​​27 секунд.

Кривонос впервые в сезоне стала призером личной гонки на этапе юниорского Кубка IBU. В личном зачете Кубка 21-летняя биатлонистка поднялась на 16 место.

Следующую гонку, которая также будет спринтерской, на этапе в Норвегии девушки проведут уже в субботу, 2 марта.

1. Аманда Лундстрем (0+0) 21:47,0
2. Милена Тодорова (1+0) +4,7
3. Анна Кривонос (1+0) +18,4
...
19. Екатерина Бех (1+2) +1: 26,9
38. Кристина Дмитренко (1+1) +1: 58,2
41. Валерия Дмитренко (1+0) +2:04,7
56. Любовь Кипяченкова (1+2) +2:55,7
75. Анна Коваленко (3+2) +4:00,7
81. Анастасия Рассказова (1+3) +4:21,9

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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