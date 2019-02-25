Украинская биатлонистка выиграла необычную гонку на Альпийском кубке

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Дария Блашко
Дария Блашко / biathlon.by

В словенской Поклюке во время Альпийского кубка по биатлону состоялись суперкороткие индивидуальные гонки. Победу здесь одержала украинка Дария Блашко.

Формат гонки экспериментальный, на официальных соревнованиях еще не встречался: на короткой дистанции в 5 км (пять кругов по 1 км) четыре огневых рубежа со штрафом 15 секунд за промах.

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Первой украинской спортсменкой, испытавшей такой формат, стала Дарья Блашко, которая выиграла и эту гонку. Из четырех огневых рубежей украинка совершила лишь один промах. Поэтому опередила свою соперницу Ладину Майер-Руж из Швейцарии более чем одну минуту.

Полные результаты гонки, в которой приняли участие семь спортсменок, выглядят так:
1. Дарья Блашко (0+1+0+0) 13:52,8
2. Ладина Майер-Руж (1+0+0+3) +1:03,7
3. Леа Эйнфальт (2+1+0+1) +1:33,7
4. Сабине Ди Лалла (1+2+1+3) +1:56,5
5. Флурина Фолкен (0+4+0+4) +2:07,7
6. Аня Кунавер Завби (0+4+2+2) +2:50,8
7. Маруша Лустрик (2+1+2+4) +3:28,6

После соревнований в Поклюке Дарья Блашко вместе с тренером Владимиром Махлаевим отправятся в Мартелл-Валь-Мартелло для подготовки к участию в заключительном этапе Кубка IBU с 14 по 17 марта.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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