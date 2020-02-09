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Украинская биатлонистка Журавок выиграла бронзу на этапе Кубка IBU

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Юлия Журавок / biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Юлия Журавок получила бронзовую награду в масс-старте в рамках 6-го этапа Кубка IBU в Мартелли (Италия).

Украинка претендовала на победу, однако сделала один промах на последнем огневом рубеже и отстала от победительницы Иди Лиен из Норвегии на 20 секунд.

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Результаты масс-старта

1. Ида Лиен (Норвегия) – (0+1+1+0) 37:22.5
2. Франциска Хильдебранд (Германия) – (0+0+1+0) +13.6
3. Юлия Журавок (Украина) – (0+0+0+1) +20.8
...
13. Ольга Абрамова (Украина) – (0+0+1+1) +1: 17.7
19. Надежда Белкина (Украина) – (0+3+0+0) +1: 47.6
28. Екатерина Бех (Украина) – (2+1+2+0) +2: 44.6

Украинка Анастасия Рассказова, допустив два промаха, не финишировала.

К теме: Чемпионат мира по биатлону-2020: поборется ли сборная Украины за награды

Отметим, что для Журавок это уже вторая медаль на Кубке IBU в этом сезоне. В январе Юлия стала третьей в одиночной смешанной эстафете.

По результатам Кубка IBU тренерский штаб сборной Украины планирует решить, кто из биатлонисток поедет на чемпионат мира.

Мировое первенство стартует в Италии уже 13-го февраля.

Что такое Кубок IBU?Серия континентальных биатлонных соревнований у мужчин и женщин, проводимых под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). После этапов Кубка мира и чемпионата мира – третьи по значимости соревнования в биатлоне.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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