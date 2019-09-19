Украинская борчиха Коляденко выиграла серебро чемпионата мира
Украинская борчиха Ирина Коляденко стала серебряной призеркой чемпионата мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).
Украинская борчиха, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, проиграла в финале россиянке Инне Тражуковой.
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Наша землячка уступила с разгромным счетом 13:0. Поединок завершился почти за две минуты до регламентированного времени.
Бронзовые награды в утешительных финалах выиграли представительница Азербайджана Элис Манолова и китаянка Ванг.
Для Украины это уже третья медаль на чемпионате мира в Казахстане. Ранее золото получил Жан Беленюк. Вице-чемпионкой мира по борьбе стала Алина Бережная.
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