Украинская чемпионка Климюк взяла интервью сама у себя на карантине: забавное видео

Чемпионка Универсиады 2019 года в эстафете 4х400 метров Екатерина Климюк развлекается на карантине, как может.

Климюк во время коронавирусного карантина взяла интервью сама у себя. Она назвала программу "Klymiuk LIVE" и отвечала на свои же вопросы.

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Легкоатлетка рассказала о тренировках во время карантина, об увлечениях и времени с семьей.

Интервью можно посмотреть по ссылке.

Достижения Екатерины Климюк

В 2018 году стала финалисткой зимнего чемпионата мира в Бирмингеме по эстафетному бегу 4×400 м.

Призер чемпионатов Украины среди взрослых в беге на 400 метров.

13 июля 2019 года в эстафетной четверке на 400 метров финишировала первой на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

В октябре на 7-х Всемирных Играх среди военнослужащих в Китае в эстафете на 4×400 м завоевала бронзу.

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