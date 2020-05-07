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Украинская чемпионка Климюк взяла интервью сама у себя на карантине: забавное видео

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Екатерина Климюк
Екатерина Климюк / Aivar Karotamm

Чемпионка Универсиады 2019 года в эстафете 4х400 метров Екатерина Климюк развлекается на карантине, как может.

Климюк во время коронавирусного карантина взяла интервью сама у себя. Она назвала программу "Klymiuk LIVE" и отвечала на свои же вопросы.

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Легкоатлетка рассказала о тренировках во время карантина, об увлечениях и  времени с семьей.

Интервью можно посмотреть по ссылке.

Достижения Екатерины Климюк

  • В 2018 году стала финалисткой зимнего чемпионата мира в Бирмингеме по эстафетному бегу 4×400 м.
  • Призер чемпионатов Украины среди взрослых в беге на 400 метров.
  • 13 июля 2019 года в эстафетной четверке на 400 метров финишировала первой на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.
  • В октябре на 7-х Всемирных Играх среди военнослужащих в Китае в эстафете на 4×400 м завоевала бронзу.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Спорта легкая атлетика Спорт
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