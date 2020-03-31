Украинская чемпионка мира по борьбе во время карантина проводит спарринги с 6-летним сыном

Чемпионка мира по борьбе Юлия Ткач-Остапчук и во время карантина находит способ поддерживать себя в форме.

На своей facebook-странице она опубликовала видео, как тренируется вместе с 6-летним сыном. Стоит внимания Эффективные тренировки для ног от Элины Свитолиной: видео Кроме общих упражнений, Юлия Ткач-Остапчук отрабатывает на нем приемы борьбы. "Мой лучший спарринг-партнер", – подписала видео чемпионка мира. Юлия Ткач-Остапчук – украинская борчиха. Чемпионка мира (2014), серебряный (2017) и дважды бронзовый призер чемпионатов мира (2015, 2018).

Действующая чемпионка Европы. Также выигрывала титулы в 2011 и 2012 годах.

Получила золотую награду на II Европейских играх в Минске в 2019 году. Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram