Украинская чемпионка мира по борьбе во время карантина проводит спарринги с 6-летним сыном
Чемпионка мира по борьбе Юлия Ткач-Остапчук и во время карантина находит способ поддерживать себя в форме.
На своей facebook-странице она опубликовала видео, как тренируется вместе с 6-летним сыном.
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Кроме общих упражнений, Юлия Ткач-Остапчук отрабатывает на нем приемы борьбы.
"Мой лучший спарринг-партнер", – подписала видео чемпионка мира.
- Юлия Ткач-Остапчук – украинская борчиха. Чемпионка мира (2014), серебряный (2017) и дважды бронзовый призер чемпионатов мира (2015, 2018).
- Действующая чемпионка Европы. Также выигрывала титулы в 2011 и 2012 годах.
- Получила золотую награду на II Европейских играх в Минске в 2019 году.
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