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Украинская чемпионка мира по борьбе во время карантина проводит спарринги с 6-летним сыном

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Юлия Ткач-Остапчук с сыном / Facebook-страница Юлии Ткач-Остапчук

Чемпионка мира по борьбе Юлия Ткач-Остапчук и во время карантина находит способ поддерживать себя в форме.

На своей facebook-странице она опубликовала видео, как тренируется вместе с 6-летним сыном.

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Кроме общих упражнений, Юлия Ткач-Остапчук отрабатывает на нем приемы борьбы.

"Мой лучший спарринг-партнер", – подписала видео чемпионка мира.

  • Юлия Ткач-Остапчук – украинская борчиха. Чемпионка мира (2014), серебряный (2017) и дважды бронзовый призер чемпионатов мира (2015, 2018).
  • Действующая чемпионка Европы. Также выигрывала титулы в 2011 и 2012 годах.
  • Получила золотую награду на II Европейских играх в Минске в 2019 году.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Вольная борьба
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