Украинская чемпионка WBC Овчинникова занималась подпольными боями

Украинка Елена Овчинникова, которая в декабре стала чемпионкой мира по тайскому боксу, рассказала о первых шагах в единоборствах.

Овчинникова рассказала, что ходила на секцию в спортивный зал в школе, где в здании протекала крыша.

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"Тренер приносил одну пару лап. Это был праздник. Надо было выпросить, чтобы тебе их подержали. Это вообще роскошь. Капу купила через 4 года после начала занятий. Занимались в зале, где протекала крыша, где стоял один порванный дубовый мешок, об который руки можно было поломать", – рассказала Овчинникова в интервью Tribuna.com.

Впрочем, по ее словам, она не бросила спорт и продолжила драться. "До нормального зала дожила уже, когда переехала во Львов. Не зря говорят, что все чемпионы вышли из подвалов", – добавила Елена.

Также Овчинникова призналась, что занималась неофициальными подпольными боями. По ее словам, иногда гонорары за эти бои позволяли жить целый год.

Это были первые солидные гонорары. Могла провести один бой и жить за те деньги год. Прожиточный минимум был настолько минимальным, что много не надо было. Достаточно было денег, чтобы существовать. Была жажда выживания,

– заявила Елена.

Она рассказала, что вся ее семья собирала деньги, чтобы оплатить поездку на подготовительные сборы.

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Также спортсменка заявила, что никто не хотел брать девушек на бокс. "Им было неинтересно. Надо было искать бои для девушек. И вдруг тренер говорит: "Поехали". Это был хороший уровень, тогда занималась кикбоксингом, а меня привели на тайский бокс", – резюмировала Елена.

Идея заключалась в том, чтобы я проиграла и больше не думала о турнирах. Я получила очень сильно, не было половины лица. Фраза тренера: "Ну что, больше не хочешь соревнований?". Но я хотела еще больше. Он передал меня другому тренеру в Тернополе. А потом поехала во Львов.

С новым тренером, который одновременно является промоутером, начались успехи. И тогда уже позвонили из Днепра – мол, не хочешь вернуться? Но уже поздно. Все мои достижения – заслуга этого тренера, Виктора Лазурка,

– рассказала Овчинникова.

Украинка Елена Овчинникова 7 декабря стала чемпионкой мира по муай-тай по версии WBC. Овчинникова победила француженку Синди Сильвестр.

Бой состоялся на турнире во Львове. 5-раундовый поединок завершился победой украинки единогласным решением судей.