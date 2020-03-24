Украинская чемпионка WBC поедет тренироваться к Конору МакГрегору

Чемпионка мира по муай-тай по версии WBC Елена Овчинникова будет тренироваться с известным ирландским бойцом Конором МакГрегором. Украинка рассказала, что поедет в Ирландию, где тренируется МакГрегор.

В интервью PlayPro Media Овчинникова выразила надежду, что попадет в зал и к тренеру Конору МакГрегору.

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Всем известно, что такой известный боец ​​как Конор МакГрегор тренируется в Ирландии. Он там готовится и у него замечательный тренер. Когда мне предложили поездку потренироваться именно там – я очень надеюсь, что это будет именно тот зал и тот тренер, у меня все сложится наилучшим образом и я покажу свои результаты в боях,

– сказала Овчинникова.

Украинская спортсменка убеждена, что у Конора МакГрегора есть чему поучиться.

Для меня Конор МакГрегор, кроме того, что хороший боец, он очень классный шоумен. Это всегда идет ему на руку. Я думаю, у него есть чему поучиться и надеюсь, что так и будет,

– добавила Елена.

Что известно о Елене Овчинниковой?

Профессиональная кикбоксерка, занимается смешанными боевыми искусствами.

Чемпионка Европы по смешанным боевым искусствам в легчайшем весе по версии ISKA (2009 год), чемпионка мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы).

Чемпионка Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA (2007 год). Чемпионка мира среди профессионалов по кикбоксингу по версии WKF (2010, 2016 годы).

Чемпионка мира по тайскому боксу муай-тай по самой престижной версии WBC (2014) и WMC-D1 в весовой категории 54 кг. (2015).

В декабре 2019-го Елена во Львове победила француженку Синди Сильвестр и стала чемпионкой мира по тайскому боксу по версии WBC.

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