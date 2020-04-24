Украинская девушка-боец с Bellator получила необычный подарок на день рождения фото

22 апреля украинская спортсменка Елена Овчинникова, которая выступает в смешанных единоборствах в лиге Bellator отметила 33-й день рождения.

Девушка получила много поздравлений, а фото самого оригинального подарка даже выложила в социальной сети. Кто-то умудрился подарить ей бензопилу. Впрочем, Овчинникова оценила шутку и отреагировала на нее с чувством юмора.

Смотрите также Украинская чемпионка WBC поедет тренироваться к Конору МакГрегору

"Спасибо огромное всем за поздравления, теплые слова, сюрпризы и подарки, особенно неожиданные и от самых неожиданных людей! Вы все очень крутые, классные и мною обожаемые! Настроение было поднято до максимума! А с бензопилой мне теперь точно будет чем заняться на карантине. Кто ходит без масок и плохо ведет себя на карантине, слышали", – написала Овчинникова.

Что известно о Елене Овчинниковой?

Профессиональная кикбоксерка, занимается смешанными боевыми искусствами.

Чемпионка Европы по смешанным боевым искусствам в самой легкой весовой категории по версии ISKA (2009 год), чемпионка мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы).

Чемпионка Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA (2007 год). Чемпионка мира среди профессионалов по кикбоксингу по версии WKF (2010, 2016 годы).

Чемпионка мира по тайскому боксу муай-тай по самой престижной версии WBC (2014 год) и WMC-D1 в весовой категории 54 кг. (2015 год).

В декабре 2019-го Елена во Львове победила француженку Синди Сильвестр и стала чемпионкой мира по тайскому боксу по версии WBC.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram