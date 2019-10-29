Украинская дуэль: Марченко победил Стаховского на турнире в Германии

На турнире в немецком Эккентале уже во втором круге встретились два украинских теннисиста – Илья Марченко играл против Сергея Стаховского.

Теннисисты провели на корте 1,5 часа. А все решили за два сета. В первом все решил единственный брейк Марченко в седьмом гейме. При этом в следующем гейме Стаховский четыре раза не сумел реализовать обратный брейк.

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Во втором сете все решилось на тай-брейке. Марченко победил благодаря двум мини-брейкам.

Илья Марченко – Сергей Стаховский 2:0 (6:4, 7:6(3))

Стоит отметить, что это была десятая встреча украинских теннисистов на корте. В активе Стаховского семь побед. Марченко оформил лишь третью победу после турниров в Даллас-2013 и Реканати-2019. В третьем круге он сыграет с победителем пары Зденек Коларж – Евгений Донской.