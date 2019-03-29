Украинская дзюдоистка Белодед впервые за два года проиграла, но все равно получила награду

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Дарья Белодед
Дарья Белодед / eju.net

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала серебро турнира серии Гран-при в Тбилиси, проиграв впервые за два года.

Украинка вышла на татами впервые после победного чемпионата мира-2018 среди юниоров и, соответственно, в Грузии начала свой сезон.

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Белодед пропускала первый раунд, а потом прошла малоизвестных соперниц из Грузии и Франции, сообщает Xsport.

В полуфинале украинке противостояла двукратная чемпионка Европы, призер Европейских игр, чемпионата мира и Олимпийских игр венгерка Ева Черновицки. В этой схватке Белодед одержала победу после того, как соперница набрала три предупреждения.

В финале украинка встретилась с француженкой Мелани Клемен, которой и уступила. Француженка впервые в карьере завоевала золото уровня Гран-при.

Таким образом, Белодед уступила впервые с августа 2017 года, когда проиграла в третьем раунде дебютного чемпионата мира. После этого украинка провела 38 встреч и выиграла восемь турниров, включая чемпионат мира по взрослым и по юниорам.

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Теги: Спорт Дария Билодид Дзюдо Новости Спорта
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