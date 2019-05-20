Украинская дзюдоистка Билодид очередной раз засветила свои стройные ноги

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Дарья Белодед
Дарья Белодед / instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала новое фото, на котором засветила свои стройную атлетическую фигуру на фоне пляжа.

Такое фото спортсменка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

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На нем Дарья Белодед одета в короткие джинсовые шорты и розовый топ, благодаря которым заметны накачанный пресс и стройные ноги спортсменки.

Небольшой отдых между тренировками,
– подписала фото дзюдоистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A little rest between trainings️️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

В Инстаграм певица часто выкладывает фото, на которых заметно ее стройную атлетическую фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss this place #bahamasparadise

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Теги: Новости Спорта Спорт Дзюдо Дария Билодид
Источник: 24 канал
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