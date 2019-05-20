Украинская дзюдоистка Билодид очередной раз засветила свои стройные ноги

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала новое фото, на котором засветила свои стройную атлетическую фигуру на фоне пляжа.

Такое фото спортсменка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

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На нем Дарья Белодед одета в короткие джинсовые шорты и розовый топ, благодаря которым заметны накачанный пресс и стройные ноги спортсменки.

Небольшой отдых между тренировками,

– подписала фото дзюдоистка.

В Инстаграм певица часто выкладывает фото, на которых заметно ее стройную атлетическую фигуру.

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