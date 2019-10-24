Украинская дзюдоистка Дария Билодид победила на турнире в Абу-Даби

В финале турнира Grand s в Абу-Даби наша дзюдоистка Дария Билодид не оставила никаких шансов словенке Маруши Штангар. Она победила в весовой категории до 48 килограмм.

В первом поединке на турнире Дария Билодид победила чилийку Мари Ди Варгас Лей. После этого разобралась с немкой Катариной Менц и вышла в полуфинал турнира. Там она сошлась на татами в борьбе против россиянки Сабины Гилиазовой. Ее она тоже победила.

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Финальный бой за золотую награду против Маруши Штангар был недолог. Поэтому Дария Билодид получила очередную золотую медаль.