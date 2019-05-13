Украинская дзюдоистка неожиданно победила на турнире Grand Slam в Азербайджане

24-летняя дзюдоистка Елизавета Каланина с Горишних Плавней завоевала первое в карьере золото на турнирах серии Grand Slam. Украинская борчиха победила на турнире Grand Slam в Баку (Азербайджан). Победу украинка одержала в весовой категории более 78 килограммов.

На пути к финалу Елизавета Каланина сначала победила призерку трех чемпионатов Европы Ясмин Койльбс из Германии. В четвертьфинале Каланина поборола чемпионку Европы-2017 Марину Слуцкую из Беларуси. До этого украинка побеждала соперницу лишь дважды в девяти схватках.

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За выход в финал Елизавета боролась с бронзовым призером Олимпиады-2016, призером двух чемпионатов мира и четырех чемпионатов Европы Аноюмари Веленшек из Словении.

В финале Каланина победила еще одну титулованную дзюдоистку-боснийку Ларису Черич. Украинка исполнила иппон и одержала победу.

Добавим, что до сих пор Каланина дважды была бронзовым призером чемпионатов Европы, шесть раз поднималась на пьедесталы этапов гран-при, "Мастерсов" или Grand Slam. Однажды - в прошлом году в марте в Агадире-Елизавета даже была чемпионкой гран-при. В финале она тогда, к слову, одолела Анумари Веленшек.