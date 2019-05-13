Украинская дзюдоистка неожиданно победила на турнире Grand Slam в Азербайджане

6 Читати новину українською
Украинская дзюдоистка неожиданно победила на турнире Grand Slam в Азербайджане

24-летняя дзюдоистка Елизавета Каланина с Горишних Плавней завоевала первое в карьере золото на турнирах серии Grand Slam. Украинская борчиха победила на турнире Grand Slam в Баку (Азербайджан). Победу украинка одержала в весовой категории более 78 килограммов.

На пути к финалу Елизавета Каланина сначала победила призерку трех чемпионатов Европы Ясмин Койльбс из Германии. В четвертьфинале Каланина поборола чемпионку Европы-2017 Марину Слуцкую из Беларуси. До этого украинка побеждала соперницу лишь дважды в девяти схватках.

Стоит увидеть: Эффектный удар украинки Козловой признан лучшим на турнире в Мадриде

За выход в финал Елизавета боролась с бронзовым призером Олимпиады-2016, призером двух чемпионатов мира и четырех чемпионатов Европы Аноюмари Веленшек из Словении.

В финале Каланина победила еще одну титулованную дзюдоистку-боснийку Ларису Черич. Украинка исполнила иппон и одержала победу.

Добавим, что до сих пор Каланина дважды была бронзовым призером чемпионатов Европы, шесть раз поднималась на пьедесталы этапов гран-при, "Мастерсов" или Grand Slam. Однажды - в прошлом году в марте в Агадире-Елизавета даже была чемпионкой гран-при. В финале она тогда, к слову, одолела Анумари Веленшек.

blog_ava
8 сезон сериала "Игра престолов" – биография всех актеров
сегодня
6346
Теги: Спорт Дзюдо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Реал" потерпел 11 поражение в чемпионате, пропустив три гола от "Реал Сосьедад": видео
сегодня 10:35 "Реал" потерпел 11 поражение в чемпионате, пропустив три гола от "Реал Сосьедад": видео
47
9 место на медали "Арнольд Классик" меня раздражает и мотивирует, – стронгмен Павел Кордияка
10 мая 10:00 9 место на медали "Арнольд Классик" меня раздражает и мотивирует, – стронгмен Павел Кордияка
Станіслав Безушко 94
Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
сегодня 08:24 Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
33
Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
12 мая 18:59 Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
127
Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
12 мая 18:12 Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
54
Новости
Больше новостей
Залиште відгук