Украинская гимнастка завоевала золотую награду на Кубке мирового вызова

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Ангелина Радивилова
Ангелина Радивилова / Фото из соцсетей

Украинская гимнастка Ангелина Радивилова получила две награды во второй день Кубка мирового вызова (World Challenge Cup) в хорватском Осиеке.

Украинке не было равных в упражнениях на бревне, где она завоевала золотую награду.

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Ангелина Радивилова в упражнениях на бревнах завоевала золото (фото: НОК Украины)

Также Ангелина Радивилова получила серебряную награду в вольных упражнениях.

Стоит отметить, что на Кубке мирового вызова у Ангелины Радивиловой уже три награды. Перед тем украинка завоевала серебряную медаль в опорном прыжке.

 

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Теги: Новости Спорта Спортивная гимнастика Спорт
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