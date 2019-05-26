Украинская гимнастка завоевала золотую награду на Кубке мирового вызова
Украинская гимнастка Ангелина Радивилова получила две награды во второй день Кубка мирового вызова (World Challenge Cup) в хорватском Осиеке.
Украинке не было равных в упражнениях на бревне, где она завоевала золотую награду.
К слову: Украинец Залетов с мировым рекордом победил на чемпионате мира в жиме лежа
Ангелина Радивилова в упражнениях на бревнах завоевала золото (фото: НОК Украины)
Также Ангелина Радивилова получила серебряную награду в вольных упражнениях.
Стоит отметить, что на Кубке мирового вызова у Ангелины Радивиловой уже три награды. Перед тем украинка завоевала серебряную медаль в опорном прыжке.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии