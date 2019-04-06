Украинские хоккеисты провели открытую тренировку для детей с инвалидностью: фото

В субботу, 6 апреля, Украинская хоккейная лига совместно с благотворительным фондом "С теплом в сердце", а также при поддержке Ледовой арены на ВДНХ, провели открытую тренировку для детей с особыми потребностями.

Тренерами на хоккейном массовом катании стали легендарный украинский хоккеист и генеральный директор УХЛ Сергей Варламов, директор ДЮСШ "Льдинка" Игорь Архипенко и форвард ХК "Кременчуг" Алексей Ворона.

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Сегодня дети стали участниками открытой тренировки от профессионалов хоккейного дела, которые с радостью делились своими знаниями с новоиспеченными игроками. Хоккеисты помогли детям стать на коньки, поддерживали их и старались научить чему-то новому и интересному.

Открытая тренировка для детей с инвалидностью (фото УХЛ)

А воспитанники Фонда, в свою очередь, с родителями с увлечением осваивали азы катания на коньках и поставить много вопросов своим тренерам. Дети оказались очень активными и по ходу всей тренировки, не уставая, осваивали новые элементы.

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Форвард "Кременчуга" Алексей Ворона, признался, что в таком мероприятии участвовал впервые, однако остался под большим впечатлением.

"У меня сегодня остались максимально положительные эмоции. Всегда приятно хоть чем-то помочь детям. Не у всех деток есть физическая возможность выйти на лед, но, я думаю, что у нас получилось показать им, что их мечта может осуществиться. Мне максимально приятно здесь находиться, и это событие еще надолго останется в моей памяти. Все дети хотели выйти на лед. Они катаются, пробуют и задают очень много вопросов. Ну а мы, тренера, в меру своих возможностей, учим их и помогаем", – рассказал Алексей Ворона.