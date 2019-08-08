Украинская хоккейная лига представила логотип сезона 2019/20

Наряду с клубами, Украинская хоккейная лига продолжает подготовку к очередному сезону. Чемпионат Украины по хоккею 2019/20 станет для УХЛ четвертым в истории.

Специально для предстоящего сезона студией брендинга "Гагарин" был разработан уникальный логотип, который будет использоваться на форме хоккеистов, в промо-роликах и ТВ-трансляции, диджитал-пространстве и в печатной продукции.

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"Центральным элементом логотипа мы сделали обозначения сезона, которое сразу привлекает внимание. В условиях сегодняшней нестабильности мы смогли успешно провести уже три чемпионата, и стремимся сделать каждый следующий как можно лучше и интереснее. Мы сознательно использовали латиницу в написании, поскольку наши стремления не ограничиваются Украиной: мы тоже работаем с представителями стран Восточной и Западной Европы. Основными цветами логотипа был выбран сине-желтый, как цвета флага, и серый металлик. Ну, а символическое изображение шайбы и клюшки дают возможность безошибочно идентифицировать нашу принадлежность даже для людей, далеких от спорта в принципе", – прокомментировал появление новой эмблемы сезона исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.

Матч-открытие чемпионата УХЛ будет сыгран в Дружковке 14 сентября, когда встретятся "Донбасс" и херсонский "Днепр".

К слову, Украинская премьер-лига представила новый логотип и название турнира.