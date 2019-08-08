Украинская хоккейная лига представила логотип сезона 2019/20

9 Читати новину українською
Логотип нового сезона УХЛ
Логотип нового сезона УХЛ

Наряду с клубами, Украинская хоккейная лига продолжает подготовку к очередному сезону. Чемпионат Украины по хоккею 2019/20 станет для УХЛ четвертым в истории.

Специально для предстоящего сезона студией брендинга "Гагарин" был разработан уникальный логотип, который будет использоваться на форме хоккеистов, в промо-роликах и ТВ-трансляции, диджитал-пространстве и в печатной продукции.

Читайте также: 40 шрамов на лице, алкоголизм и затяжные депрессии: какой ценой Савчук стал звездой хоккея

"Центральным элементом логотипа мы сделали обозначения сезона, которое сразу привлекает внимание. В условиях сегодняшней нестабильности мы смогли успешно провести уже три чемпионата, и стремимся сделать каждый следующий как можно лучше и интереснее. Мы сознательно использовали латиницу в написании, поскольку наши стремления не ограничиваются Украиной: мы тоже работаем с представителями стран Восточной и Западной Европы. Основными цветами логотипа был выбран сине-желтый, как цвета флага, и серый металлик. Ну, а символическое изображение шайбы и клюшки дают возможность безошибочно идентифицировать нашу принадлежность даже для людей, далеких от спорта в принципе", – прокомментировал появление новой эмблемы сезона исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.

Матч-открытие чемпионата УХЛ будет сыгран в Дружковке 14 сентября, когда встретятся "Донбасс" и херсонский "Днепр".

К слову, Украинская премьер-лига представила новый логотип и название турнира.

blog_ava
Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
сегодня
814
Теги: Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа 22:30 Лига Европы: результаты матчей 8 августа
871
Трансферы команд УПЛ: онлайн
8 августа 16:04 Трансферы команд УПЛ: онлайн
3949
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4 августа 18:30 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4184
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
8 августа 13:15 Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
103
"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
8 августа 10:17 "Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
341
Новости
Больше новостей
Залиште відгук