Украинская каноистка Людмила Бабак победила на чемпионате мира по марафону
Каноистка с Энергодара Запорожской области Людмила Бабак стала четырехкратной чемпионкой мира по марафону.
В китайском Шаосине после победы в коротком марафоне она одержала победу в марафоне длинном, преодолев дистанцию 14,5 км за 1:19.30,84, сообщает Федерация каноэ Украины.
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Отметим, что Людмила Бабак не знает поражений в марафонах с 2017-го года, когда выиграла две дистанции на чемпионате Европы и одну на чемпионате мира.
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