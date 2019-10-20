Украинская каноистка Людмила Бабак победила на чемпионате мира по марафону

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Людмила Бабак
Людмила Бабак / Федерация каноэ Украины

Каноистка с Энергодара Запорожской области Людмила Бабак стала четырехкратной чемпионкой мира по марафону.

В китайском Шаосине после победы в коротком марафоне она одержала победу в марафоне длинном, преодолев дистанцию 14,5 км за 1:19.30,84, сообщает Федерация каноэ Украины.

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Отметим, что Людмила Бабак не знает поражений в марафонах с 2017-го года, когда выиграла две дистанции на чемпионате Европы и одну на чемпионате мира.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Водные виды спорта
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