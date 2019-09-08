Украинская каратистка победила на турнире серии Karate1 Premier League в Токио

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Анджелика Терлюга
Анджелика Терлюга / noc-odessa.org.ua

Украинские спортсмены везут две медали с турнира серии Karate1 Premier League, который проходит в Токио.

Золото на счету Анжелики Терлюги (до 55 кг). В финале она победила Вен Цзю-Юн из Тайбэя со счетом 3:1.

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Еще одну награду получил Станислав Горуна. Он завоевал бронзовую награду в весовой категории до 75 килограммов.

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Теги: Карате Спорт
Источник: 24 канал
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