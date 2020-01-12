Украинская каратистка Терлюга победила на турнире в Чили, еще одна украинка завоевала бронзу
Сразу две награды получили украинские каратистки на турнире Karate1 Serie A в Сантьяго (Чили).
Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В финале она победила итальянку Сару Кардин 2:0.
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Еще одну медаль сборной Украины принесла Галина Мельник. Она завоевала бронзу в весовой категории до 68 килограммов.
Серия А Karate1 – вторая по значимости серия рейтинговых турниров, проводимых под эгидой Всемирной федерации каратэ. Этот вид спорта будет представлен на Олимпиаде-2020 в Токио.
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