Украинская команда стала вицечемпионом Европы по шахматам

Украинская команда "Kyiv Chess Federation" завоевала серебро на клубном чемпионате Европы по шахматам. Наши спортсменки уступили лишь коллегам из Грузии.

Чемпионат Европы по шахматам закончился сегодня, 16 ноября, в черногорской Будве, говорится на странице "Украинские шахматы" в фейсбуке.

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Команду Украины на турнире представляли:

Мария Музычук,

Анна Музычук,

Жансая Абдулмалик,

Инна Гапоненко,

Юлия Осьмак.



Украинская команда по шахматам на Чемпионате Европы

Девушки сыграли 7 матчей: в 4 победили, 2 сыграли в ничью и один проиграли.

В целом украинские шахматистки набрали 10 очков и разделили 2-3 место с командой из Монако "Cercle d'Echecs". Однако, у наших спортсменок был лучший дополнительный коэффициент, что позволило им стать серебряными призерами турнира.

Победу на чемпионате Европы одержала сборная Грузии.



Турнирная таблица чемпионата Европы по шахматам