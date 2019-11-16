Украинская команда стала вицечемпионом Европы по шахматам

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Украинские шахматистки вивбороли серебро на Чемпионате Европы по шахматам / Фото з Facebook

Украинская команда "Kyiv Chess Federation" завоевала серебро на клубном чемпионате Европы по шахматам. Наши спортсменки уступили лишь коллегам из Грузии.

Чемпионат Европы по шахматам закончился сегодня, 16 ноября, в черногорской Будве, говорится на странице "Украинские шахматы" в фейсбуке.

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Команду Украины на турнире представляли:

  • Мария Музычук,
  • Анна Музычук,
  • Жансая Абдулмалик,
  • Инна Гапоненко,
  • Юлия Осьмак.


Украинская команда по шахматам на Чемпионате Европы

Девушки сыграли 7 матчей: в 4 победили, 2 сыграли в ничью и один проиграли.

В целом украинские шахматистки набрали 10 очков и разделили 2-3 место с командой из Монако "Cercle d'Echecs". Однако, у наших спортсменок был лучший дополнительный коэффициент, что позволило им стать серебряными призерами турнира.

Победу на чемпионате Европы одержала сборная Грузии.


Турнирная таблица чемпионата Европы по шахматам

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Автор: Лия Бонавская
Теги: Новости Украины Новости Спорта Анна Музычук Мария Музычук Шахматы Спорт
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