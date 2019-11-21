Украинская команда выиграла чемпионат мира по MMA, завоевав 11 медалей
Команда "Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств" выиграла чемпионат мира по ММА GAMMA в Сингапуре. Украинские бойцы завоевали пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали.
Золото завоевали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмыголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47,6 кг ).
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Серебро взяли Артур Воробьев (до 77,1 кг), Эмиль Усейнов (от 93 кг) и Людмила Илюк (до 52,2 кг).
Бронзовые награды завоевали Дарья Иванова (до 56,7 кг), Дарья Чибисова (до 61,2 кг) и Ирина Пицык (до 72,6 кг).
Украинская команда стала первой в медальном зачете. В борьбе за первое командное место украинцы опередили Австралию и США.
Турнирная таблица чемпионата мира по MMA GAMMA
Что такое MMA?Это вид спорта и категория боевых искусств, что содержит разнообразные средства и способы ведения обороны и нападения в рукопашном бою.
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