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Украинская красавица Билодид запустила новый челендж, подтянувшись 67 раз: видео

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Дарья Билодид / AFP

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид в условиях карантина запустила новый челендж.

19-летняя красавица-спортсменка разместила в Instagram видео, на котором она подтянулась на перекладине 67 раз.

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"Давайте начнем #pullupschallenge, мой подход – 67 раз, опубликуйте свой результат и отметьте меня", – написала дзюдоистка.

Достижения Дарии Билодид

  • Чемпионка Украины среди кадетов (2015, 2016).
  • Дважды становилась чемпионкой Украины среди юниоров (2015, 2016).
  • Пятикратная чемпионка European Cup (кадеты, 2015, 2016). Дважды становилась серебряным призером European Cup среди юниоров.
  • Чемпионка Европы среди кадетов в 2015 и 2016 годах.
  • В 2016 году стала чемпионкой Европы среди юниоров (Малага).
  • Чемпионка мира среди юниоров в 2016 году.
  • Завоевала золото European Judo Cup в 2017 году в Праге.
  • Трижды становилась победительницей Grand Prix в 2017 и 2018 годах. Также в 2017 году получила бронзу соревнований.
  • Четыре раза поднималась на высшую ступеньку пьедестала Grand Slam (2018, 2019 и 2020 годах).
  • Стала обладательницей Continental Cup в 2018 году.
  • Серебряная призерка Judo Grand Prix в 2019 году.
  • Двукратная чемпионка мира в весовой категории до 48 кг (2018, 2019).
  • В 2019 году в Минске стала чемпионкой европейских игр.
  • Дважды становилась чемпионкой Европы (2017, 2019).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Дзюдо Дария Билодид
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