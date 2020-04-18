Украинская красавица Билодид запустила новый челендж, подтянувшись 67 раз: видео
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид в условиях карантина запустила новый челендж.
19-летняя красавица-спортсменка разместила в Instagram видео, на котором она подтянулась на перекладине 67 раз.
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"Давайте начнем #pullupschallenge, мой подход – 67 раз, опубликуйте свой результат и отметьте меня", – написала дзюдоистка.
Достижения Дарии Билодид
- Чемпионка Украины среди кадетов (2015, 2016).
- Дважды становилась чемпионкой Украины среди юниоров (2015, 2016).
- Пятикратная чемпионка European Cup (кадеты, 2015, 2016). Дважды становилась серебряным призером European Cup среди юниоров.
- Чемпионка Европы среди кадетов в 2015 и 2016 годах.
- В 2016 году стала чемпионкой Европы среди юниоров (Малага).
- Чемпионка мира среди юниоров в 2016 году.
- Завоевала золото European Judo Cup в 2017 году в Праге.
- Трижды становилась победительницей Grand Prix в 2017 и 2018 годах. Также в 2017 году получила бронзу соревнований.
- Четыре раза поднималась на высшую ступеньку пьедестала Grand Slam (2018, 2019 и 2020 годах).
- Стала обладательницей Continental Cup в 2018 году.
- Серебряная призерка Judo Grand Prix в 2019 году.
- Двукратная чемпионка мира в весовой категории до 48 кг (2018, 2019).
- В 2019 году в Минске стала чемпионкой европейских игр.
- Дважды становилась чемпионкой Европы (2017, 2019).
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