Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала свои тренировки: мотивирующие видео

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук опубликовала на странице в Instagram видео своих тренировок, где она преодолевает препятствия на беговом поле.

На видео можно увидеть, как спортсменка выполняет привычные для легкоатлетов упражнения, которые другим кажутся довольно сложными.

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Именно поэтому под сообщениями фаны украинской прыгуньи пишут: "Вау! Ты делаешь это так легко!".

К слову, недавно Марина Бех-Романчук в очередной раз завоевала для Украины победу: на этот раз – третье место на чемпионате Европы.

Люблю такие тренировки... Прекрасный день, чтобы начать новую рабочую неделю,
– написала под сообщениями украинская спортсменка.

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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика Марина Бех-Романчук
Источник: 24 канал
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